ANP Asscher: samenwerken met SP en GroenLinks

DEN HAAG - PvdA-leider Lodewijk Asscher wil samen met de SP en GroenLinks een progressief verbond aangaan over de arbeidsmarkt. SP-voorman Emile Roemer heeft al ingestemd, Jesse Klaver van GroenLinks houdt de boot nog af. Dat zegt Asscher in een interview met het AD.

Door ANP - 21-1-2017, 5:40 (Update 21-1-2017, 5:40)

,,De onzekerheid over werk is heel groot. De VVD wil minder ontslagbescherming, eindeloos veel contracten en stoppen met de cao. Ik denk dat de 5 miljoen mensen met een vast contract dan slechter af zijn. Daarom moeten we als progressieve partijen voor de verkiezingen laten zien dat het ook anders kan."

Over de opstelling van Klaver zegt de minister van Sociale Zaken: ,,Op dit onderwerp is GroenLinks een aantal keer van koers veranderd, zo waren ze in het verleden voor een kortere ww. Het is in het belang van heel links als er nu duidelijkheid komt."

Asscher ontkent dat hij uit strategisch oogpunt samenwerking op links zoekt, nu zijn partij in de peilingen de kleinste linkse partij is. De drie partijen kunnen volgens peilingen rekenen op 35 zetels, evenveel als de PvdA-fractie nu in de Kamer heeft. ,,Dat is een gigantisch gezamenlijk probleem."

Mocht de PvdA toch weer groot worden, dan zal Asscher ook gaan samenwerken op links: ,,Er moeten weer goede tijden aanbreken voor links."