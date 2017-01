Uijlenbroek hoogste baas Belastingdienst

DEN HAAG - De Belastingdienst, die kampt met een uit de hand gelopen reorganisatie, heeft een nieuwe hoogste baas. Jaap Uijlenbroek wordt de opvolger van Hans Leijtens, is vrijdag door de ministerraad besloten.

Door ANP - 20-1-2017, 14:39 (Update 20-1-2017, 14:39)

Leijtens stapte een week geleden op. Hij was pas ruim een jaar directeur-generaal.

Uijlenbroek (1965) is sinds januari 2014 hoogste baas van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is ook bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Uijlenbroek begint volgende week.

Bij de reorganisatie bij de Belastingdienst pakte een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel verkeerd uit, waardoor die tientallen miljoenen euro's extra gaat kosten. Het ministerie van Financiën plaatste de fiscus, die veel te zelfstandig opereerde, onder financiële curatele.