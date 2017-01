Mannen uit Randstad domineren kieslijsten

DEN HAAG - Op de lijsten van de politieke partijen staan bijna alleen hoogopgeleide kandidaten uit de Randstad met politieke ervaring. Een op de drie kandidaten die na de verkiezingen van 15 maart in de Tweede Kamer kan komen, is vrouw. Van alle kandidaten heeft 9 procent ten minste een ouder die afkomstig is uit een niet-westers land.

Door ANP - 20-1-2017, 8:04 (Update 20-1-2017, 8:04)

Dat blijkt vrijdag uit een analyse van de kandidatenlijsten door het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit van Leiden op verzoek van dagblad Trouw. Het PDC keek alleen naar de verkiesbare plaatsen op de lijsten van partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.

Gemiddeld hebben partijen hooguit drie nieuwe gezichten op een verkiesbare plek op de lijst. Alleen op de PvdA-lijst staan vijf debutanten.

De PVV heeft volgens deze analyse net als andere partijen veel kandidaten uit de Randstad, maar telt wel iets minder kandidaten die aan de universiteit studeerden. Op de lijsten staan nauwelijks echte nieuwkomers.