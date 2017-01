Gouden RadioRing voor Helemaal Haandrikman

HILVERSUM - Het radioprogramma Helemaal Haandrikman (KRO-NCRV) van Bert Haandrikman heeft donderdagavond de Gouden RadioRing 2016 gewonnen. De presentator zei ,,diep ontroerd'' te zijn omdat hij vorig jaar noodgedwongen moest stoppen met zijn show op NPO Radio 2.

Door ANP - 19-1-2017, 21:53 (Update 19-1-2017, 22:07)

De andere kanshebbers voor de jaarlijkse prijs voor het beste radioprogramma waren Ekdom in de Ochtend van Gerard Ekdom (BNN-VARA) op NPO Radio 2 en de Top 2000, tussen kerst en oud en nieuw, eveneens op NPO Radio 2.

,,Dit is echt fantastisch'', zei Haandrikman. ,,Ik ben mijn programma kwijtgeraakt in 2016 en dat heeft mij heel veel pijn gedaan.'' Hij roemde zijn luisteraars, die hem erg hebben gesteund. ,,Ik heb duizenden reacties gekregen.'' De presentator moest plaatsmaken voor Wouter van der Goes, die door de komst van Ruud de Wild naar de avond ging. Hij is nu nog in het weekend te horen op de zender.

RadioSter

Helemaal Haandrikman maakte vorig jaar ook kans op de ring, maar toen ging radioprogramma Blessings van Tim Hendriks op Groot Nieuws Radio er met de prijs vandoor.

Gerard Ekdom (BNN-VARA) werd voor de derde keer uitgeroepen tot beste radioman. De dj, die in 2015 overstapte van 3FM naar Radio 2, kreeg de Zilveren RadioSter Man 2016. Bert Haandrikman en Rob Stenders waren ook genomineerd. Eva Koreman (BNN) won voor de eerste keer de Zilveren RadioSter vrouw en liet daarmee 3FM-collega's Roosmarijn Reijmer (VPRO) en Annemieke Schollaardt (AVROTROS) achter zich.

Marconi Awards

Naast de publieksprijzen werden ook de vakjuryprijzen, de Marconi Awards, uitgereikt. Eerder was al bekend dat de Marconi Oeuvre Award naar Tineke de Nooij ging. Ze nam de prijs donderdag in ontvangst en kreeg een staande ovatie toen ze de prijs in ontvangst nam. De vakjury koos unaniem voor de 75-jarige presentatrice, die nog steeds de TinekeShow presenteert op NPO Radio 5.

De Marconi Award voor aanstormend talent ging naar Eva Cleven (NPO FunX/VPRO) en Radio 538 gaf 100% NL en NPO Radio 2 het nakijken bij de prijs voor beste zender. De Sportzomer op NPO Radio 1 werd bekroond met de Marconi Impact Award.