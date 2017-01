Kritiek op medische zorg in gevangenissen

Kritiek op medische zorg in gevangenissen

STRAATSBURG - Het aantal dokters in zeker drie Nederlandse gevangenissen moet worden verdubbeld. Het zou een goed idee zijn de gezondheidszorg voor gedetineerden onder te brengen bij het ministerie van Volksgezondheid in plaats van Justitie.

Door ANP - 19-1-2017, 18:12 (Update 19-1-2017, 18:12)

Die aanbevelingen doet het comité van de Raad van Europa dat marteling en onmenselijke behandeling (CPT) moet tegengaan. Dat pleit ook voor betere medische screening van nieuwe gevangenen en een minder straffende en meer medische benadering van drugsverslaafden.

Het CPT bezocht vorig jaar mei een reeks gevangenissen, psychiatrische detentiecentra en politiecellen. De medewerking van de Nederlandse autoriteiten was over het algemeen ,,uitstekend’’. Gevangenen klagen niet over fysieke mishandeling, maar de toestand in sommige gevangenissen kan beter.

Diepvrieseten

Veel gevangenen klaagden over diepvrieseten. Het comité adviseert gedetineerden zelf te laten koken, zoals in de gevangenis in Heerhugowaard. Ook onderwijs en beroepstraining zijn voor verbetering vatbaar. De sluiting van gevangenisbibliotheken en beperking van het 'opendeurregime’ baren het CPT zorgen.

Op (de medische zorg in) psychiatrische detentiecentra is ook de nodige kritiek, zoals personeelstekort, te lange isolatie en gebrekkige behandelplannen. De instelling in Scheveningen werkte niet goed mee met het comité.

Politiecellen

Over politiecellen is het comité overwegend tevreden. Wel waren er enkele klachten over te strakke handboeien en het weigeren van medische hulp of een telefoontje over de arrestatie. Het cellencomplex in Houten zou iets moeten doen aan de verlichting en het cameratoezicht in de cellen.

De omstandigheden in de 'terroristenafdeling’ in gevangenis De Schie in Rotterdam moeten beter, evenals de procedures voor risicoanalyse en plaatsing.

De Nederlandse reactie op het rapport wordt in mei verwacht.