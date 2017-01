5 jaar en tbs geëist voor Amsterdammer voor moordpoging op ex

AMSTERDAM - Een 56-jarige Amsterdammer moet volgens het OM voor poging tot moord op zijn voormalige partner vijf jaar de cel in.

Verder zou hem tbs met dwangverpleging moeten worden opgelegd, zo eiste officier van justitie in Amsterdam donderdag.

De man wordt ervan verdacht op 2 december 2015 in de hoofdstedelijke Borgerstraat zijn ex-partner na kalm beraad vijf keer met een vleesmes in de rug te hebben gestoken. Dat incident werd gadegeslagen door hun vierjarige kind.

Nadien zou hij hun dochtertje hebben meegenomen en zijn ex-partner, met het mes nog in haar schouder, hebben achtergelaten.

De vrouw raakte ernstig gewond aan haar maag, milt, lever en haar linkerlong. De twee waren verwikkeld in een vechtscheiding en hadden ruzie over de omgang met hun kind.

De verdachte was volgens een getuige geobsedeerd door dat conflict. Na onderzoek naar zijn geestesgesteldheid is geconstateerd dat de kans op herhaling groot is. Er is een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en paranoïde trekken vastgesteld.

De rechtbank in Amsterdam doet op 2 februari uitspraak.