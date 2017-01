Rus stak mogelijk nog andere man in Amsterdam

AMSTERDAM - De 23-jarige Rus die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend vanuit het niets een agent neerstak in Amsterdam, heeft volgens de politie mogelijk nog een ander steekincident op zijn geweten. Vrijdag werd een dertigjarige Brit rond 18.00 uur op de Oudezijds Voorburgwal plotseling van achter vastgepakt door een man. Hij liep hierbij een snijwond op aan zijn hoofd.

Een dag later raakte de agent gewond toen hij 's nachts op de fiets surveilleerde op het Rembrandtplein. Ook hij werd vanuit het niets aangevallen en liep daarbij een steekwond in zijn nek op. Hij had geluk, want zijn halsslagader werd net niet geraakt. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. Ook de Brit mocht na het hechten van de wond het ziekenhuis weer verlaten.

De Rus werd opgepakt kort nadat hij de agent had neergestoken. Hij blijft nog zeker twee weken in de cel en verblijft op advies van een psychiater in een psychiatrisch centrum in het huis van bewaring.