ANP OM eist 6 jaar voor aanval om Facebookbericht

ARNHEM - Justitie heeft donderdag zes jaar celstraf geëist tegen een 72-jarige man uit Nieuwegein voor poging tot moord op zijn net zo oude ex-vriendin, kort nadat ze hem had verlaten. De man was verbolgen over een bericht dat de vrouw hem via Facebook had gestuurd en ging met een mes in de hand verhaal halen.

Door ANP - 19-1-2017, 15:31 (Update 19-1-2017, 15:31)

De man kon de woning van zijn ex-vriendin in Arnhem zo binnengaan; hij had nog een sleutel. In haar slaapkamer ging hij zijn ex-partner te lijf. Ze verweerde zich kranig en wist de schade te beperken tot lichte snijwonden. Voor de officier van justitie doet dat niets af aan de ernst. De man heeft verklaard dat hij zijn slachtoffer alleen bang wilde maken, maar dat vindt de officier niet aannemelijk. ,,De verdachte zegt zelf dat mevrouw vocht als een tijger en ook het slachtoffer spreekt over een ware doodsstrijd'', zei hij donderdag.

Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie een contactverbod van vijf jaar en een gebiedsverbod. De verdachte zou een eerder tijdelijk contactverbod twee keer hebben geschonden. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.