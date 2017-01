'Rechters voeren de wet uit met taakstraffen'

DEN HAAG - Dat rechters er vaker voor kiezen om een taakstraf te combineren met één dag cel, betekent volgens de Raad voor de rechtspraak niet dat ze ,,de wet omzeilen'', zoals critici stellen. Het beeld dat vooral daders van zeden- en geweldsdelicten vaker op deze relatief milde manier worden bestraft, klopt volgens de rechters ook niet.

Door ANP - 19-1-2017, 13:29 (Update 19-1-2017, 13:29)

Het AD meldde donderdag dat rechters vorig jaar 622 keer een taakstraf in combinatie met één dag gevangenisstraf oplegden. In 2012 deden ze dat nog maar 83 keer. Dat jaar ging een wet in die bepaalde dat diverse zware misdrijven sowieso tot een celstraf moeten leiden.

Diverse Kamerleden reageerden kritisch. Maar het beeld dat het hier vooral om zedenzaken zou gaan, is volgens de rechtspraak onterecht. De cijfers zijn niet uitgesplitst naar type delict, waardoor niet te zeggen valt of ook zedendelinquenten vaker een taakstraf krijgen.