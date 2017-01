Mark de J. blijft bij onschuld en blijft vast

UTRECHT - Ondanks een emotioneel en vurig betoog over zijn onschuld, blijft Mark de J. vastzitten op verdenking van de moord op zakenman Koen Everink. Dat besloot de rechtbank in Utrecht donderdag tijdens een zogeheten regiezitting waarin over onderzoekswensen en de voorlopige hechtenis wordt gesproken.

De J., voormalig coach van tennisser Robin Haase, blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn vriend Everink. Hij verwijt de politie en het Openbaar Ministerie tunnelvisie. ,,Ik zit nu al ruim tien maanden vast, ik slaap er iedere nacht slechter van."

De officier van justitie ontkent tunnelvisie te hebben. ,,Het onderzoek is gedegen uitgevoerd, ik sta daarvoor. De J. was in het huis van Everink, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden, De J. had aanzienlijke gokschulden bij Everink en De J. heeft zijn familie gevraagde een horloge van Everink kwijt te maken", somt ze de bewijslast op.

Gekidnapt

De J. verklaarde eerder al dat hij rond de tijd dat Everink werd gedood, was gekidnapt. Hij werd naar eigen zeggen uit zijn auto gesleurd, achterin vastgehouden, kreeg een muts over zijn hoofd en hij hoorde mensen zijn auto uitgaan.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland tussen 8 en 11 mei van dit jaar.