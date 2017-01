Scheepvaart Maas volgende week hervat

NIJMEGEN - De scheepvaart op de Maas wordt volgende week hervat. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam die gebouwd wordt bij de kapot gevaren stuw in Grave in het weekeinde sterk genoeg is om het waterpeil in de rivier weer te laten stijgen, aldus een woordvoerder donderdag.

Rijkswaterstaat streeft ernaar om maandagochtend vroeg een peil te bereiken van zo’n 7 meter NAP en het daarna verder te laten stijgen richting het oorspronkelijk peil van +7.90 NAP. Op welke dag het eerste schip dan weer over de Maas vaart, is afhankelijk van de snelheid waarmee het water stijgt.

Het rivierdeel tussen Grave en Sambeek liep op 28 december vorig jaar leeg toen een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde in dichte mist. Sindsdien moet de binnenvaart omvaren via kanalen in Brabant of via Antwerpen, wat voor een enorme schadepost zorgt. Het duurt nog zeker een halfjaar voor de stuw bij Grave is gerepareerd.

Mobiele dijk

Donderdag is begonnen met het verwijderen van de mobiele dijk bij de Paesplas in Gennep. Het water in de plas was door de aanvaring met de stuw bij Grave te ver gedaald waardoor de woonboten daar scheef op de bodem van plas kwamen te liggen.

Rijkswaterstaat legde een tijdelijke dijk aan tussen de plas en de Maas en pompte water de Paesplas in. Dat werk is voltooid, de zeventien woonboten liggen weer horizontaal.