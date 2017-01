Ruim 400 miljoen euro afgepakt van criminelen

ANP Ruim 400 miljoen euro afgepakt van criminelen

DEN HAAG - Criminelen zijn in 2016 voor een recordbedrag geplukt. Het totaal kwam vorig jaar uit op ruim 402 miljoen euro, maakten het Openbaar Ministerie en de politie donderdag bekend. In 2015 stond de teller op 143,5 miljoen.

Door ANP - 19-1-2017, 7:51 (Update 19-1-2017, 7:51)

De stijging komt onder meer doordat de politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, douane, de Dienst Domeinen, het Centraal Justitieel Incassobureau en andere partners binnen het programma 'Afpakken' intensiever zijn gaan samenwerken.

,,Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk geld terughalen dat verdiend is met criminele activiteiten'', zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van de Eenheid Amsterdam en portefeuillehouder Afpakken. ,,Criminelen die hun status ontlenen aan snel verdiend geld en daarmee een aanzuigende werking hebben op bijvoorbeeld jongeren in hun omgeving, moeten hard worden aangepakt in hun portemonnee.''

Vimpelcom

Meer dan de helft van het bedrag komt uit een schikking tussen het OM en telecombedrijf Vimpelcom. Dit bedrijf maakte zich schuldig aan omkoping en droeg 268 miljoen euro af aan Nederland. Maar het OM benadrukt dat de resultaten in kleinere zaken net zo belangrijk zijn.

Een onderzoeker in dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie concludeerde eerder deze maand nog dat het juist niet eenvoudig is om criminelen geld te ontnemen. Tussen 1996 en 2015 eiste het OM 62 miljoen euro van 102 veroordeelden. Na rechterlijke uitspraken tot aan de Hoge Raad toe bleef daar ruim 27 miljoen van over waarvan uiteindelijk ruim 11 miljoen daadwerkelijk werd geïncasseerd.