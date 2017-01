Waarschuwing: selderij in goulash en ragout

DEN HAAG - Het is deze dagen oppassen geblazen voor mensen met een selderij-allergie. Na de waarschuwing voor de bamidriehoekjes die de groente bevatten en onbedoeld zijn terechtgekomen in pakken rundvleeskroketten van Beckers, waarschuwde het bedrijf Anstelfood voor selderij in hertengoulash en wildzijnragout. Die zijn verkocht door Jumbo onder de merknaam Lochtman.

Door ANP - 18-1-2017, 18:28 (Update 18-1-2017, 18:28)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verspreidde de waarschuwing woensdag. Het gaat specifiek om een partij met 6 februari als houdbaarheidsdatum. De selderij staat niet als ingrediënt op de verpakking vermeld. Wie ervan af wil, kan het pak terugbrengen naar de supermarkt.