ANP Hof wil extra info OM in zaak 'Maseratiman'

AMSTERDAM - In het hoger beroep van het proces tegen voormalig Rochdale-topman Hubert Möllenkamp (67) moet het Openbaar Ministerie (OM) laten weten of het eind 2013 informatie over de strafrechtelijke vervolging van de vroegere bestuursvoorzitter heeft gedeeld met de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam woensdag bepaald.

Door ANP - 18-1-2017, 17:47 (Update 18-1-2017, 17:47)

De beslissing volgde op verzoeken van advocaat Willem Koops, die Möllenkamp bijstaat in zijn hoger beroep. De aanklager moet ,,zo spoedig mogelijk" rapporteren over de inhoud van een gesprek met de voorbereidingscommissie half november 2013. Hij moet ook laten weten of daarbij het strafdossier en de voorlopige tenlastelegging in de zaak tegen Möllenkamp zijn overlegd.

Volgens Tweede Kamerlid en voormalig voorzitter van de enquêtecommissie Roland van Vliet, woensdag opgeroepen als getuige, is er in de aanloop naar het verhoor van Möllenkamp geen inhoudelijke informatie met het OM gedeeld. Hij wist echter niet wat in het overleg van november 2013 was besproken.

Duidelijkheid

Koops zette tijdens de eerste dag van het hoger beroep alles op alles om duidelijkheid te krijgen over hetgeen in de aanloop naar de openbare verhoren van de commissie in 2014 is besproken met het OM. Hij wil uitsluiten dat de enquêtecommissie en het OM in de zaak-Möllenkamp 'handjeklap' hebben gemaakt.

De strafpleiter noemde het vreemd dat Möllenkamp tijdens een besloten voorbereidend gesprek met de commissie niets werd gevraagd over het aannemen van steekpenningen, maar dat dit wel gebeurde tijdens de openbare verhoren, toen de camera's vol op zijn cliënt stonden gericht. Möllenkamp antwoordde destijds ontkennend en werd eind 2015 behalve voor verduistering, oplichting, belastingfraude en witwassen veroordeeld wegens meineed. In totaal kreeg hij 2,5 jaar cel.

De vroegere Rochdale-topman groeide door zijn flamboyante en dure levensstijl uit tot symbool van de misstanden in corporatieland. Het leverde hem bijnamen op als de 'Zonnekoning' en de 'Maseratiman', naar de peperdure auto die hij op kosten van zijn werkgever reed. Het hoger beroep gaat vrijdag verder. Volgende week volgt de strafeis.