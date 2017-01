Schade toeristen Gambia loopt in tonnen

ROTTERDAM - Het Calamiteitenfonds, het garantiefonds voor reisorganisatoren, schat tot een miljoen euro te moeten uittrekken voor gedupeerde reizigers die uit Gambia worden teruggehaald.

Door ANP - 18-1-2017, 15:16 (Update 18-1-2017, 15:16)

In totaal worden volgens het fonds ongeveer 1800 Nederlanders gerepatrieerd. Naast klanten van de grote aanbieders TUI en Corendon gaat het om reizigers die via kleinere organisaties hebben geboekt, bevestigt het fonds berichtgeving van TravMagazine, een vakblad voor de reisbranche.

Naast de kosten voor het terughalen van de mensen, geeft het Calamiteitenfonds ook een vergoeding voor de vakantiedagen die de reizigers ter plekke eigenlijk nog tegoed hadden. In totaal schat de directeur van het fonds, Erik Jan Reuver, de kosten op ,,vele tonnen tot een miljoen euro''.

Vakantiedagen

Het exacte bedrag is momenteel moeilijk in te schatten omdat hiervoor eerst zicht moet komen op het aantal vakantiedagen dat de gedupeerde reizigers nog tegoed hadden. De Reuver: ,,De schadebedrag dat wordt uitgekeerd is een evenredig deel van de reissom. Iemand die halverwege zijn vakantie van 1000 euro was, krijgt dus 500 euro terug.''

Het Calamiteitenfonds verkrijgt zijn middelen via klanten van bij het fonds aangesloten reisbureaus. Per boeking dragen zij 2,50 euro af aan de organisatie. Volgens de directeur is uitkering van de schadevergoeding voor Gambiagangers geen enkel probleem. ,,We hebben in totaal 45 miljoen euro in kas.''