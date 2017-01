Politie Rotterdam zoekt ontsnapte gevangene

ROTTERDAM - Met een helikopter, speurhonden en agenten op straat is de politie in Rotterdam op zoek naar een ontsnapte gevangene. De 24-jarige man nam woensdag de benen vanuit het Sint Franciscus Gasthuis, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht. Hij loopt rond met boeien om zijn linkerhand.

Wat de man precies op zijn kerfstok heeft, wilde een woordvoerster van de politie niet vertellen. Ze verwees naar het Openbaar Ministerie, dat niet direct bereikbaar was. ,,Hij is door de Dienst Justitiële Inrichtingen naar het ziekenhuis gebracht.'' Ze wilde wel bevestigen dat het niet om een kruimeldief gaat.

Via een Burgernet-bericht heeft de politie ook de hulp van het publiek ingeroepen.