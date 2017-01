Eerste 500 Nederlanders vertrokken uit Gambia

ANP Eerste 500 Nederlanders vertrokken uit Gambia

SCHIPHOL - Ruim vijfhonderd Nederlandse vakantiegangers zijn woensdag voortijdig vertrokken uit Gambia, honderden anderen volgen later op de dag. Ze breken hun vakantie in het West-Afrikaanse land af nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies had aangescherpt. In Gambia is politieke onrust ontstaan, omdat president Yahya Jammeh de macht weigert over te dragen na verloren verkiezingen. Hij kondigde dinsdag de noodtoestand af.

Door ANP - 18-1-2017, 14:53 (Update 18-1-2017, 14:53)

,,Het is ook weer niet zo dat de kogels om hun oren vliegen'', relativeerde een woordvoerster van reisorganisatie TUI. Maar uit voorzorg heeft TUI, net als concurrent Corendon, vliegtuigen naar de hoofdstad Banjul gedirigeerd om vakantiegangers die terug naar huis willen op te halen. In totaal vliegen woensdag acht toestellen heen en weer.

Het eerste toestel, een door TUI ingehuurde Boeing 777, komt naar verwachting om 17.10 uur aan. Later op de avond volgt de rest. Op de luchthaven van Banjul begint het intussen druk te worden. Ook de Britse reisorganisatie Thomas Cook haalt vakantiegangers terug naar huis.

Blijven

,,Bijna iedereen wil mee'', vertelde een woordvoerster van Corendon. ,,Maar een enkeling wil blijven. Sommige mensen willen gewoon hun vakantie voortzetten.'' Zij moeten zich er wel bewust van zijn dat hun reisverzekering vanaf nu ongeldig is, zegt de woordvoerster.

De onrust in Gambia beperkt zich vooralsnog tot het politieke toneel. ,,Het is er heel rustig, horen wij.'' Het risico bestaat echter dat dit niet zo blijft. Andere landen in de regio hebben al gedreigd met militair ingrijpen als Jammeh niet opgestapt. Zijn rivaal Adama Barrow zou eigenlijk donderdag beëdigd moeten worden.