Hof spreekt Delftse naaktlopers vrij

DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag acht mensen vrijgesproken die werden vervolgd wegens het naakt zonnen in 2013 in recreatiegebied Delftse Hout bij Delft.

Door ANP - 18-1-2017, 11:09 (Update 18-1-2017, 11:09)

De acht werden bekeurd voor het ,,bloot zonnen op een hiervoor ongeschikte plaats''. In het verleden was de plek op een deel van een ligweide speciaal aangewezen voor naaktrecreatie, maar medio 2013 was dat niet meer het geval. Het hof oordeelde dat deze plek ,,niet kon worden aangemerkt als een voor naaktrecreatie ongeschikte plaats''.

De belangenorganisatie voor naaktrecreanten (NFN) reageerde verheugd, omdat er nu een eind is gekomen aan een langdurig juridisch proces. ,,Deze uitspraak verschaft gemeentes geen vrijbrief om naaktstranden te sluiten en willen zij dit wel, dan moeten zij met gegronde argumenten komen'', aldus de NFN.

In Nederland mag je bloot zonnen op stranden die hiervoor door gemeentes zijn aangewezen of die hiervoor geschikt zijn. In recreatiegebied de Delftse Hout was zo’n plek, maar in 2013 vond de gemeente Delft de ligweide niet langer geschikt voor naaktrecreatie en begon ze de blootlopers massaal te bekeuren.