ANP Douwe Bob in bob-campagne

DEN HAAG - Douwe Bob is het nieuwe gezicht van de bob-campagne tegen alcohol in het verkeer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de zanger ingehuurd nu de campagne vijftien jaar bestaat.

Door ANP - 18-1-2017, 9:40 (Update 18-1-2017, 9:40)

Om de niet-drinkende chauffeurs ,,in het zonnetje te zetten'' is woensdag een actie begonnen op 15jaarbob.nl. Daar kunnen autobezitters die minimaal drie jaar in het bezit zijn van een rijbewijs en geen 'alcohol en verkeer-verleden' hebben een 'achterbanksessie' met Douwe Bob winnen.

Sinds de introductie van de bob-campagne is het percentage gecontroleerde automobilisten met een te hoog alcoholpromillage meer dan gehalveerd: van 4 procent in 2002 naar 1,7 procent in 2015.