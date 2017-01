Eerste vluchten weg uit Gambia

ANP Eerste vluchten weg uit Gambia

SCHIPHOL - De eerste vliegtuigen van Corendon zijn op weg uit Gambia. Ze halen daar Nederlandse toeristen op die vanwege de situatie in het Afrikaanse land weg willen, zei directeur Steven van der Heijden van de reisorganisatie.

Door ANP - 18-1-2017, 7:45 (Update 18-1-2017, 7:45)

De onrust onder de reizigers neemt toe, weet Van der Heijden. ,,Iedereen weet dat ze worden opgehaald en dat maakt ze wel onrustig.'' Mensen die niet mee terug willen, kunnen blijven, voegde hij er aan toe.

Van de mensen die via Corendon alleen een ticket hadden geboekt, is ongeveer de helft bereikt door de reisorganisatie. Van die groep wil ongeveer de helft terug. De anderen willen blijven of wonen daar.

Mensen die een reis naar Gambia hebben geboekt maar er niet heen kunnen, mogen hun vakantie omboeken of krijgen hun geld terug.