ANP VVD loopt achterstand op PVV in

DEN HAAG - Nog geen twee maanden voor de verkiezingen is de grote voorsprong van de PVV op de VVD verdwenen in de meest recente peiling van Kantar Public (het oude TNS NIPO). De partij van Geert Wilders zou nu op dertig zetels uitkomen, tegenover 29 voor de VVD. In de vorige peiling van Kantar, die in december werd uitgevoerd, had de PVV nog een enorme voorsprong op de VVD: 36 zetels tegenover 23.

Door ANP - 17-1-2017, 18:05 (Update 17-1-2017, 18:24)

Volgens de onderzoekers van Kantar is de leegloop van de VVD naar de PVV gestopt. Vorige maand gaf 17 procent van de VVD-kiezers aan een stem op Wilders te overwegen, nu is dat nog 8 procent.

De overige partijen volgen op ruime afstand in de peiling die dinsdag werd gepubliceerd. Het CDA groeit ten opzichte van de laatste peiling drie zetels, naar een totaal van zestien. D66 (15), GroenLinks (14), SP (13) en de Partij van de Arbeid (12) volgen op de voet.

Lijsttrekkers

Kantar vroeg kiezers ook naar de lijsttrekkers. De waardering voor PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher is licht gestegen, maar daar profiteren de sociaaldemocraten nog niet van in de zetelvoorspelling. Mark Rutte wordt met 25 procent nog steeds als de meest geschikte premier gezien. Wilders volgt op ruime afstand met 10 procent. D66-leider Alexander Pechtold volmaakt de top 3 met 9 procent.

EenVandaag bracht dinsdag ook een peiling naar buiten, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Daarin komt de PVV uit op 29 zetels, tegenover 23 voor de VVD.