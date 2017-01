Minister: brede discussie over jaarwisseling

ANP Minister: brede discussie over jaarwisseling

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) gaat bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om incidenten en geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Hij gaat hierover op korte termijn overleggen met politie, Openbaar Ministerie, burgemeesters, experts en staatssecretaris Sharon Dijksma, die gaat over het vuurwerkbeleid.

Door ANP - 17-1-2017, 17:16 (Update 17-1-2017, 17:38)

Hierin worden ook de ideeën meegenomen die op initiatief van de politiebond ACP zijn verzameld onder agenten. Ook wordt gekeken wat andere partijen kunnen doen, omdat de problemen volgens Van der Steur niet alleen zijn op te lossen met regels en straffen. Ouders, vrienden, buren en broers en zussen moeten ook elkaar onderling corrigeren, aldus Van der Steur.

Hoewel het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling is gedaald van ruim elfduizend in 2016 naar tienduizend in 2017, was er wel een stijgende vraag van ambulancemedewerkers en brandweer om assistentie van de politie. In 2016 gebeurde dit 423 keer en dit jaar 486. Het aantal gevallen van geweld tegen de politie is iets afgenomen van 71 in 2016 naar 63 dit jaar.

Van der Steur heeft dinsdag verder aan de Tweede Kamer geschreven dat 340 asielzoekers die bekend staan als overlastgever tijdens de jaarwisseling in het asielzoekerscentrum moesten blijven. Tachtig keer gebeurde dit op verzoek van de burgemeester en 260 keer op initiatief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff.