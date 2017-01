PvdA-minister: VVD op onderdelen PVV-light

DEN HAAG - Regeringspartij VVD is op onderdelen een PVV-light aan het worden. Dat stelde PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag. Hij vraagt zich af of de VVD na de verkiezingen daadwerkelijk woord houdt om niet met de PVV in zee te gaan.

Door ANP - 17-1-2017, 16:15 (Update 17-1-2017, 16:15)

,,De geschiedenis voedt de twijfel natuurlijk wel. Je ziet ook gewoon dat iets meer dan de meerderheid van de kiezers wel twijfelt of dit soort beloftes standhouden'', zei de minister bij RTL Z over de uitspraak van premier Mark Rutte dat de kans op samenwerking nul is. Inhoudelijk staat de VVD toch echt veel dichter bij de PVV, aldus Dijsselbloem.

De sociaaldemocratische bewindsman ziet geen enkel raakvlak tussen de PvdA en de partij van Geert Wilders. ,,Wij kunnen gewoon niet met de PVV samenwerken'' omdat beide partijen met hun opvattingen en idealen ,,zover tegenover elkaar'' staan.