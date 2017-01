Ambassadeur zegt sorry voor tweet over PVV

DEN HAAG - De Nederlandse ambassadeur in Denemarken heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor een tweet die hij een dag eerder schreef over de PVV. Henk Swarttouw leek in dat bericht naar de partij te verwijzen als ,,het beest''.

Door ANP - 17-1-2017, 11:44 (Update 17-1-2017, 12:14)

Swarttouw reageerde maandag op een artikel van het Amerikaanse blad Newsweek over het feit dat Rutte een coalitie met de PVV na de verkiezingen uitsluit. De premier zei zondag in Buitenhof dat de kans op samenwerking met de PVV ,,nul'' is. ,,Good news! No more feeding the beast'', zei de ambassadeur hierover op Twitter.

Swarttouw richtte zich dinsdag op Twitter tot Wilders en verontschuldigde zich voor de opmerking. Hij zegt dat zijn taalgebruik ,,ongepast'' was. ,,Excuus. Het was niet mijn bedoeling me te mengen in de verkiezingscampagne.''

PVV-Kamerlid Raymond de Roon stelde eerder dinsdag al Kamervragen over de tweet. De Roon wil van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) weten wat hij vindt van de opmerking van Swarttouw en of het gepast is dat een ,,vertegenwoordiger van de Nederlandse regering'' zich op deze manier uitlaat over een lid van de Tweede Kamer. Volgens De Roon is de tweet niet alleen denigrerend richting Wilders, maar ook richting ,,de miljoenen Nederlanders die achter de PVV staan''.