Tijd voor extra screening asielzoekers

DEN HAAG - Er komt tijd voor extra screening van asielzoekers om signalen van jihadisme beter uit te kunnen zoeken. Sommigen van hen zullen daarom langer op de locatie moeten blijven waar de identificatie en registratie plaatsvindt. Dat schrijven minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 17-1-2017, 11:27 (Update 17-1-2017, 11:39)

Het gaat om die asielzoekers bij wie de eerste check een signaal oplevert dat nader onderzoek behoeft. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitlezen van een telefoon of een extra gesprek met tolken.

De maatregel is een reactie op een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie uit december. Daarin staat dat het maar beperkt lukt om signalen te verzamelen over mensenhandel, mensensmokkel of terrorisme in de zogeheten identificatiestraten, waar asielzoekers worden geregistreerd.

Tweede Kamer

,,Dat baart ons zorgen'', schrijven Van der Steur en Dijkhoff dinsdag. ,,Het kabinet is er zeer op gebrand verbeteringen aan te brengen vanwege het belang van onze veiligheid. '' Volgens Van der Steur ontstaat er door de maatregel tijd om de ,,benodigde specialismen'' in te zetten.

Uit het rapport bleek onder meer dat als er vragen waren over iemands identiteit, er niet altijd genoeg tijd was om het goed uit te zoeken. ,,Stel dat je al tien personen hebt voor nader onderzoek, dan moet je de afweging maken wat het meest belangrijk is. Je moet dus prioriteren'', aldus een medewerker die in het rapport aan het woord kwam.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de screening. De Telegraaf meldde dinsdag dat een Kamermeerderheid eist dat de screening van binnenkomende asielzoekers veel beter moet.