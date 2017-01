50Plus praat wel met PVV

DEN HAAG - Partij 50Plus sluit op voorhand gesprekken met de PVV voor het vormen van een nieuwe regering niet uit. Dat schrijft fractievoorzitter Henk Krol dinsdag in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Door ANP - 17-1-2017, 7:12 (Update 17-1-2017, 7:12)

Wel moet de partij van Geert Wilders daarvoor voldoen aan twee voorwaarden: de AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar en de PVV moet het standpunt over vluchtelingen wijzigen. 50Plus staat volgens Krol een streng en rechtvaardig beleid voor ,,waarbij Nederland voor de echte gevallen waarin geweld en dood een rol spelen een verhoudingsgewijze bijdrage levert''.

,,Op dit punt zal de PVV na 15 maart door de knieën moeten'', aldus Krol. Ten aanzien van de AOW-leeftijd merkt de 50Plus voorman op: ,,zoals bekend heeft de PVV ervoor gezorgd dat deze leeftijd wel omhoog ging door de dag na de verkiezingen van 2010 de verkiezingsbelofte op dit punt te breken. De PVV moet 50Plus steunen dat dit teruggedraaid wordt.''

Rutte

Andere partijen sluiten de PVV wel uit als partner. Premier Mark Rutte was er zondag duidelijk over. ,,Dat gaat niet gebeuren'', zei hij zondag in het programma Buitenhof. ,,De kans is niet 0,1, de kans is nul''. De 'minder Marokkanen'-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders en ook diens zware kritiek op de rechterlijke macht na zijn veroordeling voor die uitlatingen, zijn voor Rutte redenen dat hij ,,niet met hem wil werken''.

Door de PVV niet uit te sluiten hoopt 50Plus ervoor te zorgen dat de PVV als gevolg van de weigering van de andere partijen niet meer stemmen krijgt. Daarnaast merkt Krol op dat er ,,een heleboel gewone, aardige, nette, hardwerkende mensen'' op de PVV stemmen ,,Die moeten weten dat we ook met hun opvattingen rekening houden.''