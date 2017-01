160.000 klanten Amsterdam hebben weer stroom

AMSTERDAM - Zo'n 160.000 klanten van Liander in Amsterdam hebben weer stroom. De netbeheerder meldt dat de storing in het oostelijke deel van Amsterdam en in delen van Amsterdam-Noord verholpen is.

Door ANP - 17-1-2017, 6:45 (Update 17-1-2017, 6:45)

Nog zo'n 200.000 klanten zitten zonder stroom. Hoe lang de storing nog gaat duren, durft Liander niet te zeggen. Stap voor stap denkt het netwerkbedrijf de stroom weer te kunnen inschakelen.

Over de oorzaak van de storing kan het bedrijf nog niets zeggen.