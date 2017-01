Stroomstoring in Amsterdam en Zaandam voorbij [update]

Foto: Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Delen van Amsterdam, Zaandam en Oostzaan zaten dinsdagochtend zonder stroom. Netbeheerder Liander kampt met een storing bij een hoogspanningsverdeelstation, zegt een woordvoerder.

Door ANP - 17-1-2017, 5:36 (Update 17-1-2017, 9:27)

In Amsterdam gaat het om het centrum en delen van West en Noord. Daarnaast zijn ook de oostelijke delen van Zaandam en Landsmeer door de storing getroffen. Volgens de netwerkbedrijf gaat het om ruim 360.000 klanten. De storing begon om half vijf 's ochtends.

[update 08.15 uur] Alle huishoudens in Amsterdam hebben weer stroom. Volgens netbeheerder Liander hebben alleen aansluitingen in Zaandam nog problemen. Daar zaten om 08.15 uur nog 27.000 huishoudens in het donker. [update 9.12] Liander meldt dat de storing weer voorbij is.

Zaanse scholen gaan verschillend om met de stroomstoring. Zo ving basisschool Et Buut de kinderen die kwamen op in donkere klaslokalen, de Westerkim stuurde ouders een sms-berichtje om te vragen hun kinderen thuis te houden tot er weer licht was. Zaandam was in duister gehuld, alleen bedrijven met een eigen stroomvoorziening zoals Verkade waren verlicht.

Mensen konden ook niet bellen en in delen van Amsterdam viel de stadsverwarming uit.

Het verkeer en ook het treinverkeer ondervindt nog altijd veel overlast van de gevolgen van de stroomstoring. Veel treinen rijden niet. Op de A7 kon bijvoorbeeld de spitsstrook niet open door de storing.

De pont tussen Amsterdam en Zaandam voer ook niet, omdat de slagbomen niet werkten. Er stonden vele fietsers vergeefs te wachten tot de pont rond acht uur weer ging varen.

Stel treinreis uit

Mensen die met de trein naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol moeten, kunnen hun reis dinsdagochtend beter uitstellen. Dat adviseert de NS. Volgens het spoorbedrijf is het nog onduidelijk wanneer de treinen weer kunnen gaan rijden. Ook als de stroom terug is, duurt het nog even voordat alles weer volledig op gang komt.

Ook andere delen van het land hebben last van de problemen op Amsterdam CS.

Foto van de stroomstoring? Mail hem naar redactie.zaan@nhd.nl