ANP Volkert van der G. weer voor rechter

AMSTERDAM - Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, staat dinsdag opnieuw voor de rechter in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie wil hem laten opsluiten wegens het niet nakomen van de voorwaarden waaronder hij vrij is gelaten.

Door ANP - 17-1-2017, 2:22 (Update 17-1-2017, 2:22)

Het OM heeft daarvoor in december bij de rechtbank in Amsterdam een zogenoemde ,,vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling'' ingediend. Hij zou een jaar terug de cel in moeten. Van der G. kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf van achttien jaar cel uitgezeten.

Na zijn vrijlating was Van der G. gebonden aan een aantal bijzondere voorwaarden, zoals een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij en toezicht door de reclassering.

De zaak tegen Van der G. begint om 13.30 uur.