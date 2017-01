KLM-Boeing keert terug om technisch probleem

SCHIPHOL - Een Boeing 747 van KLM die onderweg was naar Nairobi in Kenia, is maandagavond op de terugweg naar Schiphol vanwege een technisch mankement. Aan boord zijn 376 passagiers.

16-1-2017

Volgens een woordvoerster van de KLM, die een bericht hierover van de regionale omroep NH bevestigde, werd het mankement buiten het Europese luchtruim ontdekt. Wat er aan de hand is, kon ze niet zeggen.

Besloten is naar Schiphol terug te vliegen, omdat hier een gecertificeerde technicus de reparatie met gecertificeerde onderdelen dient uit te voeren. Het toestel vloog rond 19.00 uur nog boven Duitsland.