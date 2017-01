Nederlander omgekomen door lawine

ANP Nederlander omgekomen door lawine

LECH - Een 33-jarige Nederlander is maandag in Oostenrijk om het leven gekomen nadat hij door een lawine in Lech-Zürs was bedolven. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF maandag. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en zegt dat het om een 33-jarige Amsterdammer gaat.

Door ANP - 16-1-2017, 18:18 (Update 16-1-2017, 18:18)

Hoewel een reddingshelikopter binnen een paar minuten ter plekke was, mocht hulp niet meer baten, aldus de ORF.

Volgens de reddingsdiensten ontstond de lawine rond 12.30 uur. Eerst werd uitgegaan van meerdere personen die onder de sneeuwmassa terecht waren gekomen. Later werd duidelijk dat het alleen de Nederlander betrof.