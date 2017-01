Met een selfie luchtvervuiling meten

ANP 'Meer aandacht gevolgen ongezonde lucht'

AMERSFOORT - Zeven van de tien Nederlanders beseffen niet dat zij hier dagelijks vervuilde lucht inademen. Dat stelt het Longfonds na een kennistest onder het publiek.

Door René Steenhorst - 16-1-2017, 13:44 (Update 16-1-2017, 16:00)

„Op nog maar enkele plekken in dit land, in Zeeland en Noord-Nederland, blijkt die lucht redelijk schoon”, overziet directeur Michael Rutgers.

Elk jaar overlijden in Nederland ruim vijfduizend mensen door ongezonde lucht die hun longen binnenkomt.

Per dag sterven drie mensen aan longkanker als aantoonbaar gevolg van luchtverontreiniging, zegt het Longfonds (voorheen Astmafonds). „Elke dag zorgt luchtvervuiling voor meer dan veertig spoedopnamen in het ziekenhuis.”

Vandaag start het fonds de campagne Gezonde lucht, om mensen bewust te maken van de luchtvervuiling die omvangrijker blijkt dan menigeen veronderstelt, aldus Rutgers.

„Luchtvervuiling is vaak onzichtbaar, daarom gaan we het zichtbaar maken”, stelt de Longfonds-directeur. „Vanaf nu kan iedereen met zijn telefoon op elk moment bekijken hoe gezond of ongezond de lucht is die hij of zij inademt.”

Het fonds heeft daartoe een techniek laten ontwikkelen, waardoor het mogelijk is via het maken van een selfie onmiddellijk de actuele luchtkwaliteit te meten.

Dat kan met gebruikmaking van gps of postcode via een check op www.longfonds.nl/gezondelucht.

De selfie toont ook de sporen van vervuiling.