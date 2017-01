Nederlandse advocaat opgepakt in Spanje

ANP Nederlandse advocaat opgepakt in Spanje

BARCELONA - De Nederlandse advocaat Peter Wakkie is maandagochtend bij aankomst op het vliegveld Barajas (Madrid) in Spanje gearresteerd. Dat heeft de Spaanse politie bevestigd. Nadere details wilde de politie niet geven.

Door ANP - 16-1-2017, 12:47 (Update 16-1-2017, 12:47)

Volgens de Spaanse onlinekrant El Confidencial is Wakkie opgepakt in verband met de betaling van miljoenen euro's smeergeld aan familieleden van Russische ministers. De omkoping verliep via Zed Worldwide, een technologiebedrijf dat onderdeel is van de Nederlandse holding Zed+, en waarin onder meer de Spaanse bank Santander en uitgever Grupo Planeta een belang hebben samen met de Russische magnaat Michail Fridman.

Wakkie is bestuurder van de Nederlandse holding Z+ en geldt volgens El Confidencial als de rechterhand van Fridman.