Kort geding over verhuizing supporterscafé PSV

EINDHOVEN - De bewoners van een flat in Eindhoven liggen overhoop met de gemeente vanwege de verhuizing van het café van de fanatieke aanhang van PSV. Het café verhuist later dit seizoen naar een plek tegenover de flat en de bewoners maken zich zorgen over de veiligheid, het geluid, de drukte en parkeerproblemen. Ze hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente en eisen dat de verbouwing van het pand wordt stilgelegd.

Door ANP - 16-1-2017, 9:55 (Update 16-1-2017, 9:55)

De harde kern van PSV komt voor thuiswedstrijden al jaren bijeen in een café dat is gevestigd in een ruimte die wordt gehuurd van de politie. Het café ligt nu nog aan de achterzijde van de flat. Omdat de huur wordt beëindigd moesten de supporters op zoek naar een andere plek die is gevonden aan de voorzijde van de flat.

Een bestuurslid van de bewonersvereniging legde maandag uit dat er geen bezwaar is tegen de gevonden locatie maar dat de gemeente wel een oplossing moet regelen voor de zorgen die de bewoners hebben. Het kort geding dient volgende week.