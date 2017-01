Brand in bedrijfsgebouw Musselkanaal

MUSSELKANAAL - In het Groningse Musselkanaal woedt maandagochtend een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Het gaat om een loods van 50 bij 20 meter.

Door ANP - 16-1-2017, 7:37 (Update 16-1-2017, 7:37)

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand in een ruimte waar rommelmarkten worden gehouden. Daarna greep het vuur snel om zich heen. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt naar het pand aan de Schoolkade. Omdat het gevaar bestaat dat het vuur overslaat naar een naastgelegen kantoorpand, is er ook een hoogwerker ingezet waarmee de brandweer dit gebouw nat kan houden.