ANP Geen hogere plaats voor ontevreden PvdA'ers

UTRECHT - Geen van de PvdA-kandidaat-Kamerleden die een hogere plaats op de lijst wilden is daarin geslaagd. Het verkiezingscongres van de partij nam de voorgedragen lijst zondag onveranderd over.

Door ANP - 15-1-2017, 16:04 (Update 15-1-2017, 16:04)

Voor de Kamerleden Mei Li Vos (op plaats 32), Amma Assante (36) en Roelof van Laar (45) traden flink wat partijgenoten in het strijdperk, maar dat was steeds tevergeefs. Vooral voor Assante klonk een emotioneel pleidooi, omdat ze het enige gezicht van de zwarte gemeenschap in de Tweede Kamer zou zijn. Van Laar kreeg eerder zelfs steun van Kailash Satyarthi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, maar ook die mocht niet baten.

Partijlid na partijlid drong erop aan ,,geen steen uit het zorgvuldig opgetrokken bouwwerk te peuteren'' en bepleitte ,,lijstbehoud'', al werd dat in de opwinding nog wel eens verhaspeld tot ,,lijfsbehoud''.