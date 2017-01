Aanhouding na aanrijding met trein

EEFDE - De politie heeft zaterdagavond een achttienjarige jongen uit Gorssel opgepakt na een aanrijding met een trein. De tiener was samen met anderen langs de spoorbomen van een overweg bij Eefde gereden en het spoor overgestoken. Volgens de machinist van de trein werd daarbij een van de fietsers door de trein geraakt.

Door ANP - 15-1-2017, 11:09 (Update 15-1-2017, 11:09)

Toegesnelde hulpdiensten kwamen niet ver van de overgang de jongen met een flink beschadigde fiets tegen. Hij erkende dat hij zojuist de overgang was overgestoken. Hij was wonderwel ongedeerd gebleven. Uit een blaastest bleek dat de jongen gedronken had. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau.