ANP Gladheid bezorgt automobilisten nat pak

RIJSWIJK - De gladheid heeft er op verschillende plekken in het land voor gezorgd dat mensen met hun voertuig in de sloot reden. Op de A27 bij Lexmond belandde zondagmorgen een auto op de kop in de sloot. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen. Ook op de Burgerdijkseweg in het Zuid-Hollandse De Lier verloor een automobilist de macht over het stuur en raakte de auto te water.

Door ANP - 15-1-2017, 10:17 (Update 15-1-2017, 10:17)

Zaterdagavond was het ook op verschillende plekken mis. De natte sneeuw zorgde voor gladheid. Bij het Limburgse Heel raakte een vrouw van de weg en knalde met haar auto tegen een boom. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten werden tevens opgeroepen nadat langs de A58 bij Waarde een personenauto in een sloot terecht was gekomen. Ook in Woerden kon een automobilist droge kleren halen, nadat de auto in een bocht begon te glijden en in de sloot belandde. De bestuurder was niet gewond.

Strand

Vlakbij het strand van IJmuiden, bij de Halkade, haalde een automobilist een nat pak. Zowel de brandweer als de KNRM werden ingezet bij de hulpactie.

In Beverwaard haalde een stadswacht een jongen uit de sloot, die daar met zijn fiets in was gereden. De jongen, die in het asielzoekerscentrum woont, kon nog niet goed fietsen en remde te laat.