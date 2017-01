Meeste voetbalclubs durven kunstgras weer aan

HILVERSUM - Veruit de meeste voetbalclubs met kunstgras op hun velden, durven het volgens RTL Nieuws weer aan om daar op te spelen. Nu het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vastgesteld dat de rubberkorrels op die velden geen gezondheidsrisico's opleveren, heeft 85 procent van de clubs die twijfelden besloten er weer gewoon gebruik van te maken.

Door ANP - 14-1-2017, 21:26 (Update 14-1-2017, 21:26)

Van de 208 clubs die RTL Nieuws benaderde, gaven er 176 aan dat ze het advies van het RIVM overnemen en de kunstgrasvelden weer betreden. Sommige clubs blijven wel terughoudend en laten bijvoorbeeld geen jonge kinderen toe op kunstgras. Eén club besloot het kunstgras hoe dan ook te vervangen.

Aanleiding voor de zorgen was een uitzending van tv-programma Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Maar het RIVM vond dat verband nergens en constateerde na aanvullend onderzoek dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen. Gezondheidsrisico's zijn ,,praktisch verwaarloosbaar'', aldus het instituut.