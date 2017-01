Buma: Rutte ontkent morele crisis

BARNEVELD - VVD-leider en premier Mark Rutte ontkent de morele crisis in Nederland. CDA-leider Sybrand Buma heeft dat zaterdag gezegd tijdens het verkiezingscongres van zijn partij in Barneveld. Volgens Buma doet Rutte ,,alsof er niets aan de hand is. Waar komt die blinde vlek toch vandaan? Het is de arrogantie van de macht. Of is het de gemakzucht van een liberaal die alleen de waarde van het geld snapt?"

Door ANP - 14-1-2017, 17:42 (Update 14-1-2017, 17:48)

Buma verwees naar de reactie van Rutte op het verkiezingsprogramma van het CDA. Volgens de VVD-leider zou dat zo somber zijn dat je erdoor naar de fles grijpt. ,,Wat een niveau," zei Buma. ,,Weet je dan werkelijk niet wat er leeft in dit land? En dat noemt zich premier van dit land."

Volgens Buma is de morele crisis de afgelopen vier jaar dieper geworden. ,,Wie dat laat gebeuren heeft gefaald in zijn belangrijkste taak als premier.''

Kiesdrempel

Volgens de CDA-lijsttrekker is er een ,,morele revolutie" nodig in Nederland om het ,,doorgeslagen individualisme en onfatsoen'' te stoppen. Dat betekent onder meer solidariteit met ouderen, het verlagen van het eigen risico, een eerlijker economie en arbeidsmarkt en ,,minder schelden''.

Het CDA stelde zaterdag zijn verkiezingsprogramma vast. Dat leidde tot paar wijzigingen vergeleken bij de concepttekst. Zo moet de kiesdrempel bij Tweede Kamerverkiezingen niet twee, maar drie zetels worden, zal er geen suikerbelasting komen en dient er een miljard extra te worden uitgetrokken voor defensie.

Buma verwacht dat het CDA bij de verkiezingen op 15 maart de grootste partij kan worden. In dat geval belandt hijzelf in het Torentje, zei hij na afloop van het congres.