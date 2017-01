PvdA neemt 'aanscherpingen' Asscher over

ANP PvdA neemt 'aanscherpingen' Asscher over

UTRECHT - De leden van de PvdA hebben het verkiezingsprogramma zaterdag aan de wensen van de nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher aangepast. De partij pleit nu voor de aanpak van oneerlijke arbeidsmigratie en het zwaarder belasten van bedrijven en de rijkste Nederlanders. Het geld dat dat oplevert komt ten goede aan de ouderenzorg en aan belastingkortingen voor werknemers.

Door ANP - 14-1-2017, 14:34 (Update 14-1-2017, 14:34)

Vooral de aanpak van arbeidsmigratie was een belangrijk thema in de lijsttrekkersverkiezing die Asscher won van Diederik Samsom. De vicepremier bedong na zijn overwinning dat hij wijzigingen in het programma mocht voorstellen.

De voorstellen van Asscher kregen zaterdag op het verkiezingscongres van de partij in Utrecht nauwelijks tegenstemmen.