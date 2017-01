CDA wil kiesdrempel van drie zetels

BARNEVELD - Het CDA wil dat er een kiesdrempel komt van drie zetels bij Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA-congres heeft dat zaterdag in Barneveld besloten. Het nam een amendement op het verkiezingsprogramma aan. In dat programma was sprake van een kiesdrempel van twee zetels.

Door ANP - 14-1-2017, 13:57 (Update 14-1-2017, 13:57)

Op dit moment volstaat één zetel voor een partij om in de Kamer te worden gekozen. Een hogere kiesdrempel zou moeten leiden tot minder politieke versnippering. De buurlanden Duitsland en België kennen al een kiesdrempel.