ANP Hollandsche IJsselkering weer open na storm

DEN HAAG - De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is zaterdagochtend weer geopend, meldde Rijkswaterstaat.

Door ANP - 14-1-2017, 10:59 (Update 14-1-2017, 10:59)

De waterkering ging rond 03.00 uur dicht wegens het stormachtige weer en verhoogde waterstand. Rond 05.30 uur bereikte het water in de Hollandsche IJssel het hoogste punt van 2,21 meter boven NAP. Tegen 08.00 was het water weer gezakt, zodat de kering weer omhoog kon.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Oosterscheldekering in Zeeland hoefden uiteindelijk niet dicht. Vrijdag was het lange tijd onzeker of deze waterkeringen dicht zouden moeten wegens de aangekondigde storm in de combinatie met springtij. Rond 02.45 uur was de hoogste waterstand bij de Oosterscheldekering 2,75 meter boven NAP. Beide waterkeringen hoeven pas dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP.