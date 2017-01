Neergeschoten man overleden, tien arrestaties

FOXHOL - De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd neergeschoten in het Groningse Foxhol, is overleden aan zijn verwondingen. Tien mensen zitten inmiddels vast voor mogelijke betrokkenheid, liet de politie zaterdag weten. Ze werden opgepakt in Zuidlaren (Drenthe).

Door ANP - 14-1-2017, 10:14 (Update 14-1-2017, 15:14)

Het slachtoffer is een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal. Hij werd na de nachtelijke schietpartij naar een ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered.

In meerdere auto's gingen de daders ervandoor. Een politieauto achtervolgde een van de vluchtwagens, maar de agent verloor de macht over het stuur en kreeg een ongeluk. De zoektocht ging wel door en even later werd de vluchtauto gevonden in Zuidlaren. Vervolgens trof de politie ook de groep verdachten aan, die alle tien uit Groningen en Drenthe komen en tussen de 23 en 42 jaar oud zijn.