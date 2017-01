Politie-uniform leidt tot faillissementen

ANP Politie-uniform leidt tot faillissementen

DEN HAAG - De introductie van het nieuwe politie-uniform heeft bijna 33.000 agenten van nieuwe werkkleding voorzien, maar ook tot faillissementen van leveranciers geleid. Dat blijkt uit documenten die het AD in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Door ANP - 14-1-2017, 7:29 (Update 14-1-2017, 7:29)

,,Er zijn leveranciers failliet gegaan omdat uiteindelijk niet het aantal producten wordt afgenomen dat was aangegeven. Er worden hele productielijnen ingericht. Als de afname dan tegenvalt, is er een probleem,'' zo citeert het AD uit een politieverslag.

De kosten van zo'n 33.000 uniformen à 1500 euro per stuk kwamen in totaal uit op een bedrag van 50 miljoen euro. De enorme operatie om de politie van een nieuw uniform te voorzien wordt in een politiedocument beschreven als ,,een aanbestedingsfabriek''. Volgens regels van de EU moest elk kledingstuk Europees worden aanbesteed. Dit leidde tot vertragingen en frustratie. Zo duurde het maar liefst een jaar totdat de aanbesteding van de wapenstok rond was.

Het nieuwe donkere uniform met gele strepen wordt beter gewaardeerd dan de blauwe voorganger. In een evaluatie van de politie zegt 86 procent van de ondervraagde agenten dat ze hun taken beter kunnen uitvoeren in de nieuwe kleding.