ANP Code geel van KNMI: kans op gladheid

DE BILT - Het KNMI heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag code geel afgegeven wegens de kans op gladheid. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen sneeuwresten voor gladde plaatselijke wegen zorgen.

Door ANP - 14-1-2017, 5:22 (Update 14-1-2017, 5:22)

In de ochtend is kans op bevriezing van natte weggedeelten. Later zaterdag kunnen sneeuwbuien tot gladheid leiden. In de nacht naar zondag komt daar nog het risico van bevriezing van natte weggedeelten bij.