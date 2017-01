Sporen van harddrugs in clubhuis en woning

KLAZIENAVEEN - Bij doorzoekingen van een clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen en de woning van een 48-jarige verdachte in Klazienaveen zijn sporen van harddrugs gevonden. Dat meldt de politie vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 18:44 (Update 13-1-2017, 18:44)

Daarnaast is beslag gelegd op een gestolen aggregaat en een scooter die waarschijnlijk van diefstal afkomstig is, aldus de politie. Agenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) waren de hele vrijdag bezig met het onderzoek in de woning en het clubhuis. Het gebied rond het clubhuis in Emmen is afgezet en er werd een noodbevel ingesteld.

De man uit Klazienaveen werd vrijdag opgepakt op verdenking van handel in verdovende middelen.