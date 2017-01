Sluizen Afsluitdijk dicht wegens hoogwater

DEN OEVER - De sluizen in de Afsluitdijk gaan vrijdagmiddag dicht. Dat gebeurt volgens Rijkswaterstaat in verband met het verwachte hoge water in combinatie met de storm in Noord-Nederland.

Door ANP - 13-1-2017, 14:47 (Update 13-1-2017, 14:47)

De Afsluitdijk heeft aan beide kanten sluizen voor de scheepvaart. Aan de zijde van Noord-Holland zijn de Stevinsluizen, aan de Friese kant liggen de Lorentzsluizen.

De sluizen blijven tot zaterdag gesloten. Het scheepvaartverkeer krijgt ruim van tevoren te horen op welk tijdstip de doorgangen weer toegankelijk zijn.