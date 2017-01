Tapgesprekken aanleiding actie in Emmen

EMMEN - Afgeluisterde gesprekken over drugsgebruik en drugshandel in het clubgebouw van No Surrender zijn de aanleiding geweest voor de sluitingsactie van vrijdagochtend in Emmen.

Door ANP - 13-1-2017, 12:02 (Update 13-1-2017, 12:02)

Volgens locoburgemeester Bouke Arends was er blijkens die afluisteroperatie sprake van ,,structureel en veelvuldig gebruik van en handel in harddrugs''. Bovendien waren er aanwijzingen voor ernstige geweldsmisdrijven in het clubhuis, aldus Arends. Er is gehandeld in strijd met het zero-tolerancebeleid in de gemeente Emmen, aldus Arends.

Officier van justitie Pieter van Rest schetste tijdens een toelichting op de actie een beeld op basis van de afluisteroperatie. Daaruit zou zijn gebleken dat nieuwe leden duizenden euro's lidmaatschapsgeld moeten betalen, drugs moeten kopen bij één van de bestuursleden en desnoods met geweld worden gewezen op hun zwijgplicht tegenover de buitenwacht. Wordt die niet nagekomen, dan volgen boetes, maar ,,mensen krijgen soms ook forse klappen'', aldus Van Rest.