Vrouw die naar Syrië wilde terug in Nederland

ANP Vrouw die naar Syrië wilde terug in Nederland

DEN BOSCH - Een 33-jarige terreurverdachte uit Eindhoven die vorig jaar via Bulgarije naar Syrië wilde reizen is vrijdagochtend op Schiphol aangehouden.

Door ANP - 13-1-2017, 10:42 (Update 13-1-2017, 10:42)

Ze werd vorig jaar december bij een grensovergang in het zuiden van Bulgarije gearresteerd, toen zij met een auto de grens naar Turkije wilde oversteken. De arrestatie gebeurde op verzoek van Nederland op grond van een Europees aanhoudingsbevel. De vrouw stond al langer gesignaleerd omdat ze wordt verdacht van poging deelname aan een organisatie met een terroristisch oogmerk.

De rechtbank besloot in januari dat ze zou worden uitgeleverd aan Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie wordt ze de komende dagen door de politie verhoord. Daarna wordt bepaald of er eventueel verdere stappen tegen haar worden genomen. Ze zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.